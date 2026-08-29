Alamany (ERC) cree que el bloqueo de alimentos en Ceuta se debe a la "inacción" del Gobierno

La secretaria general de Esquerra Republicana (ERC), Elisenda Alamany - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Esquerra Republicana (ERC), Elisenda Alamany, ha considerado que las imágenes de gente bloqueando el reparto de alimentos y agua para la supervivencia de la población que está en la playa de Ceuta son el "resultado de la mala gestión y la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez".

Lo ha dicho este sábado en declaraciones a los medios con motivo de las fiestas del barrio de Sants de Barcelona, donde ha reclamado al Gobierno que "sea mucho más ágil y mucho más eficiente" y que no traslade la responsabilidad de esta crisis a las comunidades autónomas.

Alamany también ha criticado la actuación del Gobierno tras el incidente en el que la Policía Nacional retiró una estelada a un menor en el partido Elche-Barça, y ha recordado que ERC ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "No es un hecho anecdótico ni excepcional, ha ido pasando de forma sistemática en todo el Estado".

ENERGÍAS RENOVABLES

Respecto a las energías renovables, después de la comparecencia en Alcarràs (Lleida) del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que "es evidente que Catalunya tiene que avanzar hacia la implantación de la energía renovable con mucha más ambición" que en los últimos tiempos y respetando la soberanía territorial.

Asimismo, ha reivindicado que muchos de los proyectos que está haciendo ahora el Govern son en parte gracias al trabajo hecho por ERC, aunque ha reconocido que "nunca se ha hecho suficiente" y que siempre pueden hacer más.

De cara al nuevo curso político, Alamany ha situado entre las prioridades solucionar "el caos de Rodalies", el traspaso de las infraestructuras de movilidad y la culminación del modelo de financiación singular, argumentando que son los problemas que afectan al día a día y a la cotidianidad de la gente.

BARCELONA

Alamany, que es también candidata a la alcaldía de Barcelona, ha pedido al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que haga cumplir la ley para defender el catalán, después de que el Ayuntamiento haya reconocido que no sanciona a los comercios que incumplen la normativa lingüística.

La dirigente republicana ha cuestionado que Collboni se atribuya ser el alcalde que más ha hecho por el catalán y ha considerado que la defensa de la lengua debe demostrarse con medidas concretas, ya que "para proteger el catalán, lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley".