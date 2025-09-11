Alamany (ERC) dice que Catalunya es una nación viva frente a los que la "quieren pacificar"

Cientos de personas durante la manifestación convocada por la ANC, a 11 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El lema de este año es “Más motivos que nunca. Independencia” y la marcha pone el foco en la defensa del catalán, la denuncia - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado este jueves antes de asistir a la manifestación de la Diada de Catalunya que sigue siendo una nación viva frente a los que la "quieren pacificar", pero también frente a los que quieren al independentismo dividido y debilitado.

"Frente aquellos que nos quieren pacificar, frente a aquellos que piensan que Catalunya es una comunidad autónoma más, pero también frente aquellos que nos quieren dividir y que nos quieren más debilitados. Frente todos estos, sigue habiendo un pueblo que cree en su nación", ha dicho en declaraciones a los medios.

Ha añadido que la mayoría de los catalanes quiere que el catalán siga siendo la lengua mayoritaria de Catalunya, y que con persistencia y determinación sobre lo que son los catalanes, continuarán trabajando a pesar de que les hayan intentado "eliminar durante mucho tiempo y no han podido".