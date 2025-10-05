Alamany (ERC) dice que Coronas y Colau están entre quienes se espera este domingo en Barajas

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, atiende a los medios durante una manifestación en apoyo a Palestina de este sábado en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado que el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas y la exalcaldesa Ada Colau están entre los 21 miembros de la Flotilla retenidos por Israel que se espera que vuelvan este domingo a España.

La también líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona ha dicho que están "bien" y que esperan recibirles pronto, según ha explicado en una entrevista en 3Cat recogida por Europa Press.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este mismo domingo que "si nada se tuerce" 21 miembros de la Flotilla retenidos en Israel saldrán de Tel Aviv este domingo para llegar a España a lo largo del día.