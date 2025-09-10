Alamany (ERC) dice que la mayoría "no entiende" que Junts vote con PP y Vox la reducción de jornada

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y el vicesecretario general y portavoz, Isaac Albert, en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado que hay "una mayoría social que no entiende como Junts puede votar al lado del Partido Popular y Vox, que son una amenaza real para los trabajadores, pero también para nuestro país que es Catalunya", en relación con la reducción de la jornada laboral.

En una atención a los medios desde la sede del partido, ha señalado que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales afectaría "a un 60% de los trabajadores de Catalunya", lo que equivaldría, ha dicho, a 2 millones de personas.

"No solo necesitamos trabajar menos, también cobrar más, porque en Catalunya el coste de la vida es mucho más caro y estamos hartos de tener trabajadores pobres", ha concluido.