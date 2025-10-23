Alamany (ERC) espera que la propuesta del PSOE en financiación singular llegue antes de final de año

Ve "mucha desorientación" en la estrategia política de Junts

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado este jueves que espera que el PSOE presente la propuesta de financiación singular de Catalunya para antes de final de año y ha criticado a PSC y a Junts por dejar a los republicanos "solos" en la negociación con el Gobierno.

En una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha vinculado los plazos de la presentación de la propuesta a la negociación de los presupuestos del estado y de Catalunya y ha criticado la falta de ambición nacional del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha atribuye la responsabilidad de que Catalunya no tenga "futuro".

"Da escalofríos ver la pasividad de otros partidos políticos ante la emergencia nacional a la que nos enfrentamos día a día", ha dicho en referencia al PSC y a Junts, a quienes ha criticado que hayan dejado a los republicanos, a su juicio, solos en la negociación por la financiación.

Sobre Junts, ha expresado que tienen "mucha desorientación" respecto a su estrategia política y ha asegurado que en ERC no pueden esperarles porque, textualmente, el sistema de financiación no puede esperar más.

También se ha referido al aviso de este miércoles en el Congreso de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "A mí me han enseñado que los ultimátums, cuando los das muchas veces, son señal de debilidad, no de fortaleza, porque los ultimátums, cuando los das, debes cumplirlos".

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Preguntada por el acuerdo entre su formación y el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona para los presupuestos de 2026, ha asegurado que ERC busca "rebarcelonizar la ciudad" para sus habitantes y conidicionar y marcar el paso al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni.

Sobre las palabras de la líder de BComú, Janet Sanz, de hacer un frente de izquierdas para las municipales de 2027, literalmente se ha reído: "Río porque en el 2019 existía la posibilidad de hacer esto. Se llamaba hacer alcalde a Ernest Maragall con los votos de BComú, debía hacerse esto y no se hizo porque uno prefirió la silla de alcaldesa antes que esa alianza y ese frente de izquierdas que ya era posible. ¿Por qué ahora?".