Alamany (ERC): habrá "distanciamiento" con el PSC hasta que no haya financiación singular

ERC enviará a Jové y Capella a "escuchar" al Govern en la ronda de contactos sobre Presupuestos

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado que habrá "distanciamiento" con el PSC hasta que los socialistas no cumplan con el acuerdo de investidura que incluía una financiación singular para Catalunya.

"Hasta que no haya esto como una realidad, no existirá un planteamiento más allá del que hemos ido teniendo, que es el distanciamiento respecto al PSC, a sus cuentas y a su acción diaria", ha avisado en rueda de prensa este martes.

Alamany ha señalado que el acuerdo sobre financiación singular fue ambicioso y considera que no tiene sentido que se lleguen a nuevos pactos "cuando no se cumplen o no se ha tenido tiempo para cumplir los acuerdos a los que se ha llegado", al ser preguntada por las negociaciones presupuestarias.

HACIENDA CATALANA Y RODALIES

También ha recordado que el pacto de investidura incluía que el desarrollo de "una hacienda catalana fuese una prioridad", y ha reprochado que esto no figure en el Plan de Govern presentado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el pasado 23 de diciembre.

"Tampoco está la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat, el objeto del cual sea la gestión y ejecución de las inversiones que se deben hacer en nuestro país", y también ha afeado que no se haga mención al traspaso de Rodalies.

Para ella, el Plan de Govern para la XV legislatura está "falto de ambición y es un plan para una comunidad autónoma, para una Catalunya bastante antigua y gris", y ha señalado que podría haberse escrito hace 20 años.

Alamany ha afirmado que el objetivo de Illa "parece que sea que Catalunya suba un escalón más en el ranking de comunidades autónomas españolas", y ha afirmado que Catalunya no tiene suficiente con eso y no quiere volver al pasado.

También ha advertido de que no esperarán 4 años para que se materialice el acuerdo sobre soberanía fiscal, ha recordado que lo firmaron hace 6 meses, y ha señalado que este pacto era "para un año porque era un acuerdo de investidura".

RONDA DE CONTACTOS

Alamany ha detallado que ERC enviará al actual presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové, y a la portavoz en el Parlament, Ester Capella, a "escuchar" las propuestas del Govern en la ronda de contactos que ha anunciado la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, para hablar de Presupuestos.

La número dos de los republicanos ha subrayado que asistirán a este encuentro a escuchar pero no montarán un equipo negociador, "porque no hay negociación" para las cuentas, ha asegurado.

Preguntada por si Catalunya está preparada para una segunda prórroga presupuestaria, Alamany ha respondido que la presión de aprobar las cuentas ahora la tiene el PSC, y ha añadido que el cumplimiento de los acuerdos depende del PSC y del PSOE: "Ahora no hay ninguna excusa porque gobiernan en todas partes".

Ha criticado que el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, haya descartado impulsar la oficialidad de las selecciones catalanas: "Lo que refleja es la renuncia a entender lo que es la Catalunya de hoy", y ha recordado que en el pacto de investidura acordaron la creación de una oficina para promover las selecciones deportivas.