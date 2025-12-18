Alamany (ERC) pide una campaña de inspección "ejemplar" en Barcelona sobre alquiler de temporada

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, y la portavoz republicana en el Parlament, Ester Capella. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha reclamado una campaña de inspección "ejemplar" en Barcelona para comprobar el cumplimiento de la nueva regulación del alquiler de temporada y habitaciones que se ha aprobado este jueves en el Parlament.

En rueda de prensa en la Cámara catalana junto con la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, Alamany ha destacado que esta nueva norma se ha aprobado porque "había unos listos que se estaban intentando saltar la regulación de precios de alquiler", y ha recordado que esta iniciativa ya la intentó aprobar el Govern de Pere Aragonès pero ni Junts ni PSC votaron a favor.

La también líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado que la capital catalana sea "ejemplarizante para el resto del país en hacer cumplir la normativa", y ha instado al alcalde, Jaume Collboni, a impulsar también una campaña de difusión para que la ciudadanía conozca sus derechos.

Preguntada por si teme que algún grupo político lleve esta normativa al Tribunal Constitucional (TC), Alamany ha respondido: "Si algún independentista tiene el sueño húmedo de que el TC le solucione su lío ideológico, se lo tiene que hacer mirar", en alusión a Junts, que se ha opuesto a la mayoría de los puntos de la norma.

DERECHO CIVIL CATALÁN

Ha criticado que haya "independentistas que quieren legislar para los listos que quieren esquivar la regulación", y ha defendido que esta norma se inscribe en el derecho civil catalán, que el TC blindó, en sus palabras.

Por su parte, Capella ha reivindicado esta norma como un paso más para garantizar el derecho fundamental al acceso a la vivienda, y ha asegurado que ahora lo que hace falta es que Catalunya se dote de una ley de arrendamientos urbanos propia, y ha recordado que esto forma parte del acuerdo de investidura con el PSC.

También ha defendido que esta regulación se haga modificando el derecho civil catalán, ha apostado porque las instituciones se transformen y se adapten a la realidad de cada momento, y ha subrayado que lo que han hecho ha sido un "ejercicio de soberanía, del autogobierno, de defensa de las instituciones del país".