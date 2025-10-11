Alamany (ERC) pide a Illa que "deje de ser el portavoz del PSOE en Catalunya"

Archivo - La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany (Archivo) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido este sábado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que "deje de ser el portavoz del PSOE en Catalunya".

Así lo ha dicho en declaraciones a '3Cat', recogidas por Europa Press, en las que ha asegurado que quien no está "posibilitando la financiación justa que Catalunya necesita es el Gobierno del Estado".

"Lo que le pedimos al Govern de la Generalitat es que tenga esta ambición nacional y entienda que Catalunya ya genera suficientes recursos como para redistribuir prosperidad", ha sentenciado.