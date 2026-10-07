Alamany (ERC) señala que los barceloneses ven a Collboni "a remolque de los problemas de la ciudad"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, durante la apertura de la sede de campaña municipal de ERC Barcelona, a 21 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El acto inaugura la carrera electoral hacia las elecciones municipales que - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de ERC en al Ayuntamiento de Barcelona y candidata a la alcaldía, Elisenda Alamany, ha señalado que los barceloneses ven al alcalde, Jaume Collboni, "a remolque de los problemas de la ciudad", según los resultados de la Enquesta de Serveis Municipals 2026.

Según la líder republicana, hay muchos vecinos que "sienten que la ciudad es un sitio cada vez más hostil para vivir" a causa de los problemas para acceder a la vivienda, la inseguridad y la gestión del turismo, ha afirmado en declaraciones a los medios este miércoles.

Asimismo, ha destacado que los principales retos que señala la ciudadanía son los que ERC ha puesto en el centro de sus políticas y ha asegurado que seguirán en esta línea para que "Barcelona recupere su identidad y sea un sitio donde los vecinos no se sientan expulsados".