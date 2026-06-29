Alamany (ERC) ve a Feijóo "desesperado" y avisa a Junts de que pactar con PP y Vox sería temerario

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "bastante desesperado", después de defender en el Congreso del PP catalán de este fin de semana pasar página del proceso independentista, y ha avisado a Junts de que pactar con PP y Vox sería una temeridad.

"Es posible que algunos empiecen a oír cantos de sirena de la derecha española y el cuerpo les pida llegar a pactos, como ya han hecho con cosas de derechas, con PP y Vox. El PP y Vox representan una amenaza para los intereses de Catalunya", ha subrayado Alamany este lunes en rueda de prensa.

La dirigente republicana ha insistido en que "ir de la mano con los enemigos de Catalunya es una absoluta temeridad", al preguntársele por la 'vía Starmer' que propone Junts, que consistiría en la dimisión de Pedro Sánchez como presiente del Gobierno y que se invista a uno nuevo.

Alamany también ha respondido a las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que ha dicho que hay un runrún dentro del PSOE sobre la 'vía Starmer': "A mi el único runrún que me preocupa es el runrún de Feijóo con la señora Nogueras, es decir, el runrún del PP viniendo a Catalunya de manera desesperada buscando como aliados a Junts".

LEY DE NIETOS Y PLUS DE DIPUTADOS

La número dos de ERC también ha tachado de ocurrencia la propuesta de Feijóo de que el ganador de las elecciones generales tenga un plus de diputados, y le ha acusado de inventarse "un cambio de las reglas del juego para llegar a la Moncloa cuanto antes mejor".

Alamany ha acusado de 'trumpismo' a Feijóo tras asegurar la 'ley de nietos', por la que millones de descendientes españoles han solicitado la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, es "ingeniería electoral, interés de conseguir votantes", ya que estas personas que consigan la nacionalidad podrán votar en unos comicios generales.

"Poner en duda futuribles resultados electorales es una cuestión que habíamos visto en otros candidatos del mundo de extrema derecha. Por lo tanto me parece puro 'trumpismo', y lo que pasa que el señor Feijóo está tan cerca de Vox que al final es difícil de distinguir sus posicionamientos de un partido de extrema derecha", ha subrayado Alamany.

LAS EXPLICACIONES DE SÁNCHEZ

Sobre las explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso sobre la presunta corrupción y en el Congreso Federal del PSOE, la portavoz republicana ha sostenido que "el 'y tú más' no es una buena receta ni una buena fórmula para parar a la extrema derecha", y ha reclamado explicaciones.

"Sabemos que el árbitro no es neutral, pero el PSOE debería de dejar de hacerse goles en propia puerta, hacer limpieza y cumplir con la ciudadanía de Catalunya", ha sostenido Alamany, que ha recordado que aún hay carpetas abiertas como la financiación y la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

También ha sostenido que en ERC no están "en la pantalla de ningún presupuesto", al ser preguntada por la viabilidad a la hora de negociar unos posibles Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha insistido en que antes de saltar a otras pantallas el Gobierno debe de resolver las que ya están abiertas y dar explicaciones sobre los casos de corrupción.

Preguntada por el juicio que comenzará este martes a la exconsellera de Salud, la republicana Alba Vergés, por la vacunación de Covid-19 a policías, Alamany ha sostenido que se trata de una "persecución política", y ha calificado de ejemplar la campaña de vacunación puesta en marcha desde el departamento durante la pandemia.