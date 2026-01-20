Alamany registra su precandidatura a las primarias de ERC Barcelona para las municipales de 2027

Archivo - La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, durante una rueda de prensa tras la reunión de la nueva ejecutiva de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en la sede de ERC, a 23 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Esquerr - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC y presidenta de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha anunciado que ha registrado este martes por la mañana su petición para ser precandidata en el proceso de primarias de ERC Barcelona para las elecciones municipales de 2027.

En una carta a la militancia recogida por Europa Press, ha llamado a la militancia republicana a no quedarse de brazos cruzados para cambiar la situación actual de la ciudad: "Estoy convencida de que podemos recuperar el rumbo y que, en este reto colectivo, ERC será imprescindible".

Ha deseado que las primarias sirvan para fortalecer el proyecto republicano y para "poner a ERC en el lugar que se merece liderando Barcelona", tras lo que ha defendido una ERC fuerte y unida en la capital.

Alamany ha reclamado la confianza de los militantes para ser candidata a la Alcaldía de Barcelona en 2027, y les ha invitado a asistir a un acto de recogida de avales, que se celebrará este domingo en la cooperativa 'La Formiga Martinenca'.

"Os pido que volvamos a creer en nosotros mismos. Porque el tiempo ha demostrado que este partido, cuando vamos a la una, somos imparables", ha subrayado.