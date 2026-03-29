Se alarga el corte parcial de la R3 y R11 de Rodalies hasta las 16 horas de este domingo por viento

Archivo - Pasajeros suben a un tren de Rodalies (archivo)
Archivo - Pasajeros suben a un tren de Rodalies (archivo) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 29 marzo 2026 15:06
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GIRONA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La línea R3 de Rodalies entre Vic (Barcelona) y Ripoll (Girona) y la línea R11 entre Figueres y Portbou (Girona) seguirán cortadas este domingo hasta las 16 horas por los efectos del episodio de fuerte viento en Catalunya.

Así lo ha informado Rodalies en un apunte en X recogido por Europa Press, en el que informan que se mantienen los planes alternativos de transporte y recomiendan seguir las indicaciones de Protecció Civil.

Los trenes no han circulado en estos tramos este domingo después de que Renfe decidiera el sábado por la tarde anular las circulaciones previstas ante las previsiones de viento.

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