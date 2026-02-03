Alba Camps sustituye a Tània Verge (ERC) tras dejar su escaño en el Parlament

Archivo - La diputada de ERC Alba Camps interviene en el pleno monográfico sobre agricultura en el Parlament - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exdiputada republicana Alba Camps volverá ocupar un escaño en la Cámara catalana ya que sustituirá a la ya exdiputada en el Parlament y exconsellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, que anunció que dejaba su acta para volver a la vida académica y activista.

En un comunicado este martes, los republicanos han explicado que Camps es la siguiente en la lista de ERC por Barcelona, y volverá al Parlament después de que la Junta Electoral Central haya expedido sus credenciales.

Camps también fue candidata a secretaria general del partido con Nova Esquerra Nacional (NEN) y es crítica con la actual dirección de Oriol Junqueras.

También fue delegada de la Generalitat en la Catalunya central, y en 2015 fue concejala del Ayuntamiento de Puig-Reig, y formó parte de la ejecutiva comarcal de ERC de Berguedà y la regional de Catalunya central.

Durante su etapa como diputada en la Cámara catalana, fue miembro de la ejecutiva nacional del partido, primero como secretaria de Política Municipal y Proyectos Transversales y después como secretaria de Gobernanza Republicana.