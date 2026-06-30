Albares aboga por acercase a Asia para "aprender, cooperar y buscar soluciones conjuntas"

1100756.1.260.149.20260630192012 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un acto sobre innovación asiática organizado por Casa Àsia en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha apostado por acercarse a los socios asiáticos de España "con vocación de aprender, cooperar y buscar soluciones conjuntas" a los retos globales.

Lo ha dicho en la apertura este martes en Barcelona de la mesa redonda 'La ola de innovación asiática' organizada por Casa Àsia, en la que el ministro ha defendido que Europa y Asia son potencias llamadas a encontrarse y entenderse.

El ministro de Exteriores ha asegurado que España va a contribuir "a una Europa con proyección estratégica" hacia la región de Asia-Pacífico.

También ha animado a los países asiáticos a seguir "abriéndose" al mundo y cooperar en materia de innovación, y ha sostenido que la política exterior española seguirá trabajando con estos socios asiáticos para que así sea.

MARCOS DE "CONFIANZA"

Ha destacado los marcos de colaboración que España ha establecido en su estrategia para Asia-Pacífico, aprobada en febrero, ya que considera que "generan confianza", y esto permite dar estabilidad a las empresas que quieran invertir y a las universidades que quieran colaborar en materia de innovación.

Albares ha puesto en valor la cooperación en innovación de España con Japón, Corea, India y China, y también ha destacado "el potencial" que tiene la inteligencia artificial.

Además, ha defendido "una innovación humanística", con ética, y un acceso a la tecnología democrático y con salvaguardas para preservar la justicia, el medioambiente y los derechos de las personas.