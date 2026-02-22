Albares defiende que la UE no puede tener 27 ejércitos para "todas las necesidades de seguridad"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que la Unión Europea (UE) no puede tener 27 ejércitos nacionales que "cubran todas las necesidades de seguridad" y ha afirmado que en un momento en el que hay una potencia agresora como Rusia y frente al planteamiento de los Estados Unidos sobre la seguridad euroatlántica la disuasión debe estar en manos de la UE.

En una entrevista concedida a 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press este domingo ha apuntado que no hay una contradicción entre un ejército europeo y la OTAN: "Un pilar europeo de la OTAN fuerte refuerza a la UE, de la misma forma que un Ejército norteamericano fuerte redunda en beneficio de la UE", ha señalado.

Sobre si esta estrategia europea debería incluir la disuasión nuclear dice que se deben estudiar las capacidades con las que se cuenta, aunque ha sostenido que en materia nuclear debe haber "un desarme, no un rearme".

UCRANIA

Preguntado por el desarrollo del conflicto en Ucrania ha asegurado que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no se plantea, no ya una auténtica paz, sino ni siquiera un alto el fuego", pese a que considera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump tiene un deseo genuino de paz.

"¿Para qué hablar con el Kremlin? Eso es lo importante. ¿Hay alguna posibilidad de paz, siquiera de alto el fuego? Sinceramente, no lo veo", ha espetado preguntado por la posibilidad de una negociación con Rusia.

VENEZUELA

En cambio, ha abogado porque la UE acompañe el paso dado por Venezuela aprobando la ley de amnistía, un paso que, dice, va en la "dirección correcta".

"Vamos a solicitar formalmente que se levanten las sanciones individuales a Delcy Rodríguez. Si Venezuela y la presidenta encargada avanzan en la dirección que creemos correcta, la UE tiene que dar también una señal fuerte", ha resuelto.

RELACIONES CON EEUU

Al respecto de las relaciones con Estados Unidos ha explicado que mantuvo una reunión con el embajador estadounidense en España, Benjamín León : "Tuvimos ocasión de hablar y yo creo que coincidimos los dos en que esa relación España-EEUU, UE-EEUU es mutuamente beneficiosa", ha explicado, añadiendo que no hubo ninguna presión para que España aumente su gasto militar.

Sobre la Junta de Paz creada por Trump para Gaza ha relatado que recibieron la invitación para participar, pero que la rechazaron porque la Autoridad Nacional Palestina (ANP) no está invitada a esta junta y porque ve "dudas sobre su compatibilidad con el derecho internacional".

"Nosotros nos opusimos a que la Comisión acudiera a esa reunión de la Junta para la Paz, porque representa a la UE. La posición europea es la de la solución de los dos estados y, por lo tanto, no tiene sentido que participemos en una entidad en la cual no está representada la ANP", ha sentenciado.

Además, se ha referido al embargo petrolero a Cuba y ha anunciado que presentarán un "paquete de urgencia", para el envío tanto de alimentos como de material médico de primera necesidad.

GIBRALTAR Y MARRUECOS

También se ha expresado acerca del borrador del texto de un tratado para derribar la verja de Gibraltar: "Hay un texto jurídico que se hará público pronto y sobre el que estuvimos negociando mucho tiempo. Todos los aspectos del tratado son ya conocidos", ha subrayado, y ha asegurado que, en cualquier caso, las autoridades españolas tendrán la última palabra sobre la entrada de soldados y material militar en la unión aduanera y el espacio Schengen.

Sobre las relaciones con Marruecos remarca que se trata de una de las relaciones bilaterales "más potentes del mundo" y que está en su mejor momento histórico.