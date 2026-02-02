Albares ve "muy insuficiente" la reapertura del paso de Rafá con la Franja de Gaza

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado este lunes que considera "muy insuficiente" la reapertura del paso de Rafá que une Egipto con la Franja de Gaza y ha pedido que se abran todos los pasos de cruce terrestre para que entre la ayuda humanitaria.

"No puedo más que condenar con toda rotundidad y firmeza esa exclusión que ha hecho Israel de que Médicos Sin Fronteras pueda operar en Gaza. La ayuda humanitaria, alimentaria, de sanidad y de educación tiene que poder entrar en Gaza con total normalidad", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha señalado que el alto al fuego en Gaza se está violando "casi de manera recurrente" con, según él, muchísimos muertos.

TRUMP Y LA DEFENSA EN EUROPA

Preguntado por unas supuestas maniobras de la OTAN en territorio europeo sin EE.UU., ha desligado los movimientos a la fundación de un ejército europeo, aunque ha dicho que la creación de dicho cuerpo no es una idea nueva: "El ejército europeo supondría en el fondo culminar una idea que ya tenían los padres fundadores cuando arrancaron el proyecto europeo".

Sobre las futuras relaciones con EE.UU., ha señalado que al Gobierno de España le gustaría que el país norteamericano siga siendo un aliado pero ha asegurado que su presidente, Donald Trump, tiene nueva visión en materia comercial --con la interposición de aranceles-- y de seguridad, como su voluntad de poseer Groenlandia.

CATALÁN EN EUROPA

Preguntado por el calendario para que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales en la Unión Europea, ha afirmado que "es cuestión de tiempo y estamos avanzando a buen ritmo".

Ha criticado la negativa y el supuesto papel del PP ante la iniciativa: "Soy muy consciente de que el PP ha hecho todo lo que ha estado en su mano. Literalmente, ha echado el resto para que esto no esté ya aprobado".

Sobre la liberación de presos políticos en Venezuela, ha asegurado que es "una buena noticia" y ha remarcado que la transición política en el país no puede llegar con la imposición o fuerza exterior, textualmente.