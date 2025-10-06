Albert avanza el 'sí' de ERC al decreto del Gobierno sobre el embargo de armas a Israel

El vicesecretario general de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha avanzado que ERC votará a favor del decreto del Gobierno para el embargo de armas a Israel, que se votará este martes en el Congreso.

"En principio lo avalaremos. La sensación que tenemos es que vamos tarde, pero más vale tarde que nunca", ha afirmado en rueda de prensa este lunes.

La convalidación de este decreto en la Cámara baja está en el aire, ya que Podemos aún no ha revelado el sentido de su voto y ha calificado el texto de "fake".