Albert (ERC) ve los Presupuestos como herramienta "indispensable" para dar respuesta a los docentes

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha afirmado que los Presupuestos son una herramienta "indispensable" para dar respuesta a las demandas de los docentes que, apunta, comparten y están trabajando con el Govern.

"Veremos cómo avanza y acaba la negociación presupuestaria, pero que todo el mundo tenga claro que es justamente el presupuesto la herrramienta indispensable para dar respuesta y acabar con las excusas del Govern", ha expuesto en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este domingo.

Este mismo domingo, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha sido preguntada en declaraciones a los medios si condicionarán los Presupuestos a que la comunidad educativa resuelva el conflicto con la Conselleria de Educación, a lo que ha respondido que hay que "dar oxígeno a estas negociaciones que vuelven a comenzar" y que no contempla un escenario en el que el Govern sea incapaz de llegar a un acuerdo con la comunidad educativa.