Albiach (Comuns) sobre el acuerdo de Presupuestos: "Necesita más ambición y más sentido de país"

Archivo - La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Insta al Govern a presentar una propuesta a los docentes: "No están pidiendo privilegios"

VILADECANS (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, remarca que el nuevo acuerdo de Presupuestos con la Generalitat "necesita más ambición y más sentido de país", y afirma que los Comuns no quieren marcarse ningún calendario y que quieren evaluar bien todas las propuestas del Govern.

"Parece que el Govern ahora mismo tiene una cierta prisa para poder aprobar el Presupuesto", ha dicho en declaraciones a los periodistas este domingo en Viladecans (Barcelona), con motivo de la feria de Sant Isidre.

Recuerda que están en negociación con el Govern para ampliar el acuerdo de Presupuestos y que ya no se está hablando de un presupuesto que para 2026, "sino de un presupuesto es de legislatura, esto significa que también debe servir para 2027 y para 2028".

VIVIENDA, MOVILIDAD Y LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD

Para ella, este Presupuesto debe contemplar, entre sus prioridades, dar "un salto real" en vivienda y cifra en 2.500 millones de euros para hacer políticas de vivienda, entre recursos propios y directos de la Generalitat y del Institut de Finances de Catalunya (ICF).

También se ha referido a la convocatoria de Pla de Barris, que consideras que se debe duplicar cada año, y que supone intervenir en 40 barrios anualmente con 400 millones de euros; y tirar adelante de forma "urgente y necesaria" una ley en Parlament para acelerar la reconversión de oficinas y locales comerciales.

En el ámbito de la movilidad, cree que la red de Rodalies es "un campo de minas" y, sobre la R-Aeroport, opina que no puede ser exclusivamente un tren para turistas y que se necesita esté gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat pero también que la puedan utilizar los vecinos y que llegue al Vallès Occidental y al Oriental.

En materia de la lucha contra la desigualdad, proponen una ley en el Parlament, que después dice que se llevaría al Congreso, para aplicar la tasa Zucman, que prevé que todos los patrimonios de más de 100 millones de euros destinen "como mínimo el 2% a impuestos", de manera que el Estado podría recaudar, según el Ministerio de Consumo, unos 5.200 millones.

DOCENTES

Por otro lado, sobre las movilizaciones de los docentes, ha instado al Govern a ir con una propuesta firme a la reunión con los sindicatos educativos: "No están pidiendo privilegios, al final lo que están pidiendo son recursos para poder hacer su trabajo".

"Venimos de décadas de infrafinaciación. La complejidad en las aulas cada vez es más grande. Damos apoyo a las movilizaciones e instamos al Govern a reabrir estas negociaciones de manera real con una propuesta que sea contundente para atender las demandas", reitera.

A la pregunta de que Junts pide un acuerdo de país para la educación, Albiach ha pedido coherencia y recuerda que "buena parte de la situación de desinversión e infrafinanciación en el mundo educativo es a raíz de los recortes que en su momento practicó Convergència i Unió, que son Junts ahora".

CONFÍA EN UN ACUERDO EN EDUCACIÓN

Sobre si condicionarán los Presupuestos a que la comunidad educativa resuelva el conflicto con la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, considera que había que "dar oxígeno a estas negociaciones que vuelven a comenzar".

"Creo que lo más difícil ya lo hemos conseguido, que es que vuelvan a sentarse el Govern y los sindicatos. Yo no contemplo un escenario en el que el Govern sea incapaz de llegar a un acuerdo con la comunidad educativa", asegura.