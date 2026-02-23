Albiach (Comuns) asegura que los fondos de inversión ponen "en riesgo" la propiedad privada

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado este lunes que los fondos de inversión ponen "en riesgo" la propiedad privada y considera una realidad objetiva que dichos fondos están echando a los vecinos.

"Seis de cada diez compras de los últimos años se han pagado al contado. ¿Quién puede hacerlo? Grandes tenedores, especuladores, inversores, fondos buitre; pero no una familia corriente", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Preguntada por los apoyos que a los Comuns les faltan para tirar adelante en el Parlament su propuesta sobre la limitación de la compra especulativa de vivienda, ha señalado quiere hablar con ERC y la CUP: "Me consta la preocupación de la gente de ERC por el acceso a la vivienda. Si existe una preocupación transversal a los votantes de cualquier formación, ahora mismo es esta".

Ha explicado que los principales retos de Catalunya esta legislatura son la vivienda, Rodalies y las energías renovables y ha subrayado que estas tres materias no pueden recaer sobre la misma persona, en referencia a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, porque es un "macrodepartamento inabarcable".

Preguntada por si vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, debe seguir al frente de Sumar, ha precisado que "no se puede prescindir de nadie" pero que el espacio de la izquierda no lo organiza una persona, sino las fuerzas de forma colectiva y democrática.