Albiach (Comuns) celebra que con la modificación de fiscalidad "se cierre la puerta" al Hard Rock

Critica la "ocurrencia" de Puigdemont con la cuestión de confianza a Sánchez

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrado que con la aprobación del trámite de las modificaciones de la ley sobre la fiscalidad "se cierre la puerta definitivamente al Hard Rock", ha dicho en una entrevista de este jueves en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Lo ha afirmado al preguntársele por la tramitación del plan director urbanístico del proyecto por parte del Govern, a lo que ha respondido que la patronal del juego ya ha dicho que con esta fiscalidad no hay ningún inversor que venga, textualmente: "Si no hay ningún inversor que quiera venir y los promotores se echan atrás, es que no existe ningún plan urbanístico que tenga que salir adelante".

Sobre la petición de Junts de llevar el cambio de fiscalidad del complejo al Consell de Garanties Estatutàties (CGE), que ha tildado de maniobra, textualmente, ha avisado de que "en cualquier caso, Junts puede dilatar esta situación, pero si no es ahora, será en enero", y ha añadido que es una victoria para Catalunya.

CUESTIÓN DE CONFIANZA A SÁNCHEZ

Ha criticado la petición del líder de Junts, Carles Puigdemont, de que se tramite una cuestión de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "En qué beneficia a los catalanes y a las catalanas dejarse instrumentalizar por el PP y Vox cómo está pasando con esta ocurrencia de una cuestión de confianza que no tiene ningún recorrido?".

Ha afirmado que no sabe si con esta petición Junts está buscando, a su juicio, notoriedad o "está aplanando el camino para hacer presidente a Feijóo".

"FALSA POLÉMICA" CON EL 112

Preguntada por la incorporación de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el teléfono de emergencias 112, ha expresado que "es una falsa polémica", y ha explicado que cuando Puigdemont era presidente se hablaba en la Junta de Seguridad de esa necesaria coordinación, textualmente, y con los presidentes Torra y Aragonés se siguió avanzando en ello.

Además, ha afirmado que, a su juicio, el problema reside en que los trabajadores del 112 de Reus y de la Zona Franca llevan un año y año y medio en huelga, que el servicio no esté internalizado y que no todas las policías locales estén incluidas.