Albiach (Comuns) cree que los Presupuestos pueden ser "herramienta" para un acuerdo en educación

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 20 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha defendido que, lejos de ser un obstáculo, el pacto que firmará su formación este jueves con el Govern para la aprobación de los Presupuestos catalanes para 2026 "puede ser una herramienta" en la negociación del Ejecutivo con los sindicatos educativos.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, ha insistido en que los Comuns están dispuestos a "reprogramar o recalendarizar" algunos de sus acuerdos con tal de que el Govern cuente con un mayor margen presupuestario.

"Si estaba previsto que en un año íbamos a hacer 100, quizás podemos hacer 50 este año y 50 el próximo año", ha explicado, sin concretar qué partidas concretas acordadas con su formación se podrían recalendarizar.

Ha dicho desconocer el margen presupuestario que requiere el Govern, pero se ha mostrado escéptica de que la cuestión económica sea el único obstáculo: "No sé hasta qué punto existe una cuestión económica, financiera, o hasta qué punto existe una cuestión de voluntad política".

ACUERDOS EN VIVIENDA

Albiach ha confirmado algunos detalles sobre los acuerdos alcanzados en vivienda: destinar 2.500 millones a vivienda esta legislatura, además de aprobar una proposición de ley para movilizar más vivienda de protección oficial (VPO) reconvirtiendo bajos comerciales y oficinas a viviendas con protección permanente.

Ya han acordado con el Govern crear una Dirección General del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica que gestione las multas contra el incumplimiento de la ley de vivienda, cuyo responsable también quieren pactar con el Govern: "Queremos que sea una persona del ámbito que, por sensibilidad, trayectoria, recorrido, bueno, pueda realizar este trabajo".

También han acordado que el aumento de la dotación de la ley de barrios que en febrero acordaron para 2026 (pasar de los 200 millones anuales que preveía el Govern a 400 millones), se mantenga para 2027 y 2028, y que cubra un total de 40 barrios al año, 120 en los 3.

Sobre el acuerdo para la limitación de la compra especulativa, ha dicho que trabajan por cumplir con el calendario de aprobarlo antes de verano: "A partir de la próxima semana, la idea es hablar con ERC y con la CUP", y quiere que sea una ley de país y no de partido, por lo que desea incorporar sus aportaciones.

R-AEROPORT

También ha explicado que, en el marco de la ampliación del acuerdo de Presupuestos, han acordado con el Govern reformular el proyecto de la R-Aeroport, para 2030, puesto que ellos defienden que pueda llegar al Vallès Oriental y al Vallès Occidental (Barcelona).

"Para 2030, lo que sí hemos pactado es reconvertirla como en una prolongación, digámoslo así, de la R4. Es decir, que esta R-Aeroport acabe siendo una línea más de la red de Rodalies", ha dicho.