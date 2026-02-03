Albiach (Comuns) empezará a negociar Presupuestos con el Govern y pide que sean "ambiciosos"

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado este martes que empezarán a negociar los Presupuestos de 2026 con el Govern, después de dar por cumplidos los acuerdos pendientes y que se hayan puesto las primeras sanciones por incumplir la ley de vivienda, y ha reclamado que sean "ambiciosos"

Lo ha dicho en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, tras reunirse los Comuns con la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el líder de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, para evaluar el cumplimiento de los acuerdos a raíz de los suplementos de crédito de 2025, condición previa de los Comuns a iniciar estas negociaciones.

Ha dicho que iniciarán las negociaciones "conscientes de lo que están haciendo", aunque ha sostenido que el resultado final de la negociación dependerá del compromiso y ambición del Govern en ámbitos como la vivienda y en medidas para hacer frente al coste de la vida.

PRIORIDADES DE LOS COMUNS

Albiach ha explicado que las negociaciones se iniciarían la próxima semana, y que este jueves los Comuns reunirán de forma extraordinaria a su ejecutiva para definir los ejes principales de la negociación que pasarán, entre otros temas, por el refuerzo de Rodalies, políticas de vivienda y refuerzo de los "servicios públicos esenciales".

Preguntada por si será una negociación corta o no, como desea el Ejecutivo, ha dicho que dependerá de "cómo de fácil o difícil lo pongan en la negociación", y que es algo que depende exclusivamente de la Generalitat que es, ha dicho, quien tiene la prisa.

ÚNICOS PRESUPUESTOS

La líder de los Comuns ha augurado que estos Presupuestos que empezarán a negociar serán los únicos que haya en toda la legislatura, por lo que exigirán que sean "verdaderamente sociales, verdaderamente ambiciosos, y que le den al transporte público, a los servicios públicos y a la vivienda el lugar que les corresponde".

"Yo creo que hay una alta probabilidad, y eso podemos decir aquí, que sólo haya unos presupuestos en toda la legislatura, porque sabemos que después hay muchísimas convocatorias electorales", ha afirmado.