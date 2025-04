Albiach (Comuns) pide condicionar las ayudas por los aranceles a mantener los puestos de trabajo

Reclama acelerar las negociaciones del suplemento de crédito

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido este lunes que las ayudas del Govern en respuesta a la guerra arancelaria de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, estén "condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo" por parte de las empresas, y concretar muy bien el destino de las mismas.

"Esto no es una pandemia, no se puede, déjenme que lo diga así, regar a manta. No es una crisis o una guerra comercial que afecta a todos por igual", ha dicho en una rueda de prensa en el Districte Administratiu, antes de la reunión con el Govern para informarles de las medidas del ejecutivo ante la política arancelaria.

Ha agradecido la rápida reacción del Govern y que haya convocado a los grupos, pero ha pedido que el plan se concrete con plazos y calendarios claros, que las medidas acompañen a los sectores afectados y que den respuestas para no perder puestos de trabajo: "Trump no puede hacernos perder ni un puesto de trabajo en nuestro país".

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Ha pedido al Govern que acelere las negociaciones del suplemento de crédito con su grupo, porque a su juicio las medidas dependerán, "en buena parte" del suplemento; ha reclamado acelerar el Pacto Nacional por la Industria, y que los partidos formen parte de la gobernanza del plan.

"Las fuerzas políticas también deben estar en la comisión de seguimiento para atender las necesidades de los sectores más afectados, y sobre todo para velar por su cumplimiento", ha valorado, a la vez que ha advertido que su voluntad de tender la mano al Govern no debe confundirse con un cheque en blanco, en sus palabras.

ALIADOS DE TRUMP

Albiach ha advertido de que las políticas de Trump que atacan los sectores económicos y productivos de Catalunya tienen "aliados en Catalunya", y ha citado a Vox y a Aliança Catalana.

"Aliados que tienen nombres y apellidos. Aliados que son Vox y que es Aliança Catalana, que representan dificultades para nuestras empresas y especialmente para puestos de trabajo de los ciudadanos de nuestro país. Y todo esto también debe explicarse", ha concluido.