Albiach (Comuns) pide contundencia a Montero para "acabar con los paraísos fiscales del PP"

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, contundencia para "acabar con los paraísos fiscales del PP".

Lo ha dicho este domingo en declaraciones a la prensa durante la celebración de los Tres Tombs, en las que ha pedido que el Gobierno sea "exigente ante el 'dumping' fiscal" que ha dicho que hacen algunas comunidades autónomas gobernadas por los populares.

Albiach ha asegurado que el pacto para el nuevo sistema de financiación "es un buen acuerdo en el que no pierde nadie", y ha dicho textualmente que los dirigentes del PP, en privado, cruzan los dedos para que salga adelante.

Por ello, les ha reclamado que no hagan "ejercicios de hipocresía" y que trabajen para que el nuevo sistema de financiación salga adelante.

Ante las declaraciones este sábado del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de que presentará los Presupuestos de la Generalitat para este año a finales de mes, Albiach ha recordado que "a 11 de enero las negociaciones aún no han empezado" y ha recordado las condiciones de su partido para aprobarlos.