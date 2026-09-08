Albiach (Comuns) pide al Govern un pacto por la educación ante un conflicto "más enquistado"

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una imagen de archivo en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido al Govern que impulse un pacto por la educación en Catalunya tras haber empezado el curso escolar con un conflicto abierto y "todavía más enquistado".

En declaraciones a los medios este martes en Badalona (Barcelona), Albiach ha criticado que el Ejecutivo de Salvador Illa "se fue de vacaciones con un conflicto abierto" y que ha perdido el tiempo este verano para poder negociar y llegar a acuerdos con la comunidad educativa.

"En lugar de hacer esto, ha decidido dejar pasar el tiempo y también que el conflicto y la crisis se pudran. Esta no es la manera de resolver una crisis, es la manera de agravarla aún más", ha lamentado.

Ha agregado que, ante la crisis profunda en ámbitos como la educación inclusiva o los resultados académicos, y que se hayan cronificado las desigualdades, el Govern "debe moverse".

También que los acuerdos de la Generalitat con los sindicatos durante el curso pasado respecto a las condiciones laborales y sindicales eran necesarios y de justicia, pero que "no son suficientes ellos solos para resolver esta crisis del mundo educativo catalán que es profunda y además es estructural y sistémica".

Albiach ha reunido este martes a los miembros de su grupo parlamentario en la sede del partido en Badalona para preparar el curso político en el Parlament.