Albiach (Comuns) pide a socialistas un plan anticorrupción, aunque ve "montajes" en algunos casos

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 2 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El pleno del Parlament debate y vota hoy los Presupuestos de la Gen - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha exigido a los socialistas un plan anticorrupción tras los últimos casos de presunta corrupción, pero ha añadido que se trata de "algunos casos, otros son montajes".

Así se ha pronunciado este jueves en el debate final de los Presupuestos de la Generalitat, donde ha asegurado que su partido también exigirá a los socialistas sacar adelante políticas sociales y "limpiar para acabar de una vez por todas con las operaciones de estado contra adversarios políticos".

Albiach también ha interpelado a Junts y les ha advertido ante posibles acercamientos con el PP: "El PP es el partido más corrupto de Europa, es el partido de las cargas del 1 de octubre, es el partido que ataca la inmersión lingüística y la unidad de la lengua, es el que ha hecho una labor ingente para que el catalán no sea oficial en Europa, es el que estaba en contra de los indultos y de la amnistía", ha subrayado.

En clave presupuestaria, la líder de los Comuns también ha repasado los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo catalán, y ha señalado que la intención de su partido es marcar "como mínimo" las políticas públicas del Govern en materia de vivienda.

Ha recordado que uno de los compromisos que han logrado es la aprobación de una ley para prohibir las compras especulativas de vivienda, y ha deseado que "sea efectiva antes del mes de agosto".