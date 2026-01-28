Albiach (Comuns) pide que el traspaso de Rodalies no esté "tutelado" por Adif y Renfe

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha trasladado su preocupación por el traspaso de Rodalies acordado con ERC y el Gobierno: "Debe quedar muy claro que quien toma las decisiones sobre la empresa mixta es el Govern de la Generalitat. No queremos un traspaso que esté tutelado por Renfe y Adif. Y, sobre todo, no queremos que Cercanías esté secuestrado como por estas dos empresas".

Lo ha dicho este miércoles durante la comparecencia extraordinaria del Govern en el Parlament por la crisis de Rodalies, en que les ha acusado de responder "tarde, mal e insuficientemente", crítica que ha extendido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Ha señalado como principales causas de la situación actual la apuesta por la alta velocidad, el centralismo de España, la liberalización y la falta de inversión y ejecución, y ha acusado al Govern de tardar en hacerse respetar ante el Gobierno, Renfe y Adif: "Cuando el gobierno no manda, quien sufre es la ciudadanía", y ha dicho que no ha sido suficientemente contundente para decretar el teletrabajo o los permisos retribuidos, según ella.

Ha aplaudido la apuesta por un pacto por Rodalies, ha reclamado que los equipos extraordinarios de Adif sean permanentes y mantener las bonificaciones al transporte público, y ha exigido al Govern un cambio en la relación con el Gobierno, Renfe y Adif, y que la prioridad en infraestructuras sean los trenes y no "proyectos caros, insostenibles medioambientalmente e innecesarios" como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, entre otros.

Finalmente, ha pedido que el Ejecutivo piense si la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, debe dejar alguna de sus carpetas: "Les pedimos que reflexionen, si una sola persona debe asumir los principales retos que tiene el país [Rodalies y vivienda], además del despliegue de la política energética. Nosotros pensamos que no y creo que los hechos nos están dando la razón".