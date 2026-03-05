Albiach (Comuns) reivindica el 'No a la guerra' y el multilateralismo: "Aquí no manda Trump"

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, interviene en un acto, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

GIRONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reivindicado el 'No a la guerra' ante el contexto internacional actual, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondiera de esta forma al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ha defendido el multilateralismo: "Aquí no manda Trump".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en Salt (Girona) este jueves, junto a su diputada en el Congreso, Júlia Boada, en las que ha calificado de unilateral e ilegal el ataque de los Estados Unidos e Israel contra Irán, y ha apelado al respeto del derecho internacional, de la democracia y del multilateralismo.

Ha afirmado que en los conflictos bélicos "siempre acaban sufriendo los mismos, siempre acaban sufriendo los de abajo", y ha criticado la posición de algunos que se reivindican como patriotas, pero secundan la política internacional de Trump.

"Ante todos aquellos que se envuelven con las banderas y que dicen que son muy patriotas, pero después quieren aceptar y se arrodillan ante Trump, nosotros decimos que aquí manda el pueblo, que aquí no manda Trump", ha dicho.

HUELGA DE DOCENTES

Desde Salt, donde ha explicado que todos los centros educativos son considerados de máxima complejidad, ha reivindicado el acuerdo de los Comuns con el Govern para los Presupuestos, que contempla la incorporación de 100.000 nuevas becas comedor y el incremento del 20% de la plantilla de educadores sociales en centros de secundaria de máxima complejidad.

Se ha referido a la huelga convocada para la próxima semana de los docentes, ha instado al Govern a que llegue a un acuerdo con ellos "de una vez por todas" porque están reivindicando los derechos de todo el personal educativo y de los alumnos.

"Por una cuestión de justicia, pero también por una cuestión de calidad educativa, necesitamos que lleguen a un acuerdo e instamos al Govern de la Generalitat a escuchar y aceptar las demandas porque no están pidiendo privilegios, sino que lo que están pidiendo es poder hacer bien su trabajo", ha argumentado.

DESAHUCIOS Y PISOS TURÍSTICOS

También se ha referido a los problemas de vivienda de la población y del conjunto de la provincia de Girona, que ha ejemplificado con los desahucios por la "especulación de grandes fondos buitre que tienen edificios enteros" y con la proliferación de pisos turísticos.

Ante esta situación, ha apelado en este caso a Junts después de que la semana pasada no apoyara el decreto-ley del Gobierno sobre el escudo social, que incorporaba la moratoria de los desahucios sin alternativa habitacional.

"Lo que preveía era hacer frente a la pobreza energética y detener estos desahucios. Garantizar que 60.000 familias no serán desahuciadas, familias absolutamente vulnerabilizadas. Este escudo social se volverá a llevar a votación en el Congreso, e insto a Junts a estar al lado de los catalanes, también de los que sufren desahucios", ha zanjado.