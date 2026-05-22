Albiach (Comuns) teme una posible desmovilización de voto progresista tras la imputación de Zapatero

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha lamentado este viernes una posible desmovilización del voto progresista tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso 'Plus Ultra'.

En una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press ha expresado que Sumar no pedirá elecciones anticipadas a menos que se acredite que hay una intervención directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en temas de corrupción o que hay una supuesta financiación ilegal del PSOE.

PRESUPUESTOS

Preguntada por el pacto para los Presupuestos de la Generalitat de 2026 de este jueves entre Govern y los Comuns, Albiach ha resaltado la carpeta de la vivienda, que gira alrededor de cuatro grandes temas: rehabilitación de viviendas, inversión en parque público, duplicar las ayudas al alquiler y que se acabe de formar el régimen sancionador para contener los precios del alquiler en Catalunya.

Ha criticado que el Govern no tiene una "voluntad real" de imponer sanciones en vivienda y ha reiterado que considera estos presupuestos como los de la legislatura.

Ha apuntado que los Comuns están dispuestos a "recalendarizar algunas medidas" en Educación para satisfacer a los docentes en huelga, y ha añadido que no cree que el conflicto se deba a una cuestión económica del salario de los docentes, sino a voluntad política.