Albiach (Comuns) tilda de decepcionante el balance de Illa por ser una "negación de la realidad"

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa en el Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha tildado de decepcionante el balance del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el ecuador de la legislatura: "Ha sido un ejercicio de negación de la realidad. Ha sido un discurso decepcionante. Decepcionante por triunfalista y decepcionante por negación".

En una rueda de prensa este viernes en el Parlament, ha dicho que el presidente ha olvidado a "buena parte de los catalanes", como por ejemplo a los de listas de espera de salud, a la comunidad educativa, a los usuarios de Rodalies, a los que tienen dificultades para llegar a fin de mes y los que defienden desplegar las energías renovables.

"El presidente ha cometido el error de venir aquí y de hacer como si el país estuviera en una situación de excelencia y funcionara a las mil maravillas cuando no es cierto", ha añadido, considerando que la transformación que anunció Illa no se ha materializado y no se están poniendo al día los servicios públicos ante la transición demográfica y ecológica de Catalunya.

Ha dicho que el único ámbito en el que sí que avanza el Govern es en vivienda, y que es gracias a los Comuns, pero que es "cobarde" en la persecución a los que especulan con la vivienda, y le ha pedido estar a la altura en lo que queda de mandato, puesto que este viernes no lo ha estado, según ella.

CRISIS MIGRATORIA EN CEUTA

Respecto a la crisis migratoria en Ceuta, Albiach ha empezado diciendo que se trata de una "tragedia humana" por las 10 muertes que, al menos, se han producido en la costa ceutí, y ha trasladado su pésame a sus familias y seres queridos.

También ha afirmado que no se debe caer en la estrategia de deshumanización que algunos quieren imponer: "Estamos hablando de personas, personas a las que se les debe conservar su dignidad y, por tanto, tratarlas con respeto a los derechos humanos".