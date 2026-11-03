Albiach (Comuns) ve en Feijóo "el mejor incentivo" para que la huelga general sea un éxito

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y el diputado Andrés García Berrio en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado que el posicionamiento del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la huelga general del 11 de noviembre es "el mejor incentivo para que la huelga sea un éxito, sea masiva", después de que el dirigente popular haya pedido a los sindicatos que la desconvoquen.

"No esperábamos menos de quien quiere privatizar las pensiones, vota en contra de las medidas para garantizar el derecho a la vivienda, de quien no quiere que se suban los salarios", ha sostenido Albiach en rueda de prensa este martes.

También ha criticado que Junts haya votado, junto con PP y Vox, en la Junta de Portavoces del Parlament en contra de una declaración institucional en apoyo a la huelga: "Hoy Junts ha vuelto a votar en contra de la gente".

"La derecha catalana y la derecha española hacen ver que se pelean, pero en realidad acaban votando lo mismo, que es el recorte de derechos y la defensa de los privilegios de unos pocos", y ha acusado a los de Carles Puigdemont de tener una deriva que se aproxima cada vez más a quienes quieren acabar con el catalán y echar atrás la amnistía.

LEY CONTRA LA ESPECULACIÓN EN VIVIENDA

Tras el fracaso de la negociación entre el Govern y los Comuns para modificar el texto de la proposición de ley para prohibir la compra especulativa de vivienda, Albiach ha acusado a los socialistas de incumplir el acuerdo con su partido y querer "cambiar la finalidad de la ley" que ambas partes habían pactado.

Ha criticado que el Govern propone delimitar el uso de la vivienda pero no prohibir la compra especulativa de la misma, por lo que "podrían seguir acumulando pisos y pisos en muy pocas manos mientras que una familia común debería competir con grandes tenedores, con rentistas, con fondos de inversión, a la hora de poder acceder y comprar un piso".

Albiach ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "presume" de que su Govern es el que más hace en materia de vivienda, pero ha recordado que el Gobierno central ha aprobado un decreto que prohíbe que grandes tenedores sigan acaparando viviendas y que puedan comprar viviendas por debajo del precio de mercado, y ha emplazado a Illa a seguir esta vía.

ÓSCAR PUENTE

Albiach ha reclamado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dé todas las explicaciones este martes en el Congreso tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y después presente su dimisión para "recuperar la confianza rota en el sistema ferroviario".

Ha afirmado que la persona que ha puesto la cara tras los dos accidentes ferroviarios mortales del último año "no puede ayudar a recuperar esta confianza" perdida, y ha reprochado que las medidas que Puente está anunciado para garantizar la seguridad en los trenes llegan tarde y se deberían de haber presentado tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

También ha subrayado que el PP y Vox "no son ninguna alternativa" a la situación de desconfianza generada por los accidentes, y ha asegurado que el único camino es tener un Estado fuerte que cuide los servicios públicos, tras lo que ha apuntado que las privatizaciones y externalizaciones tienen consecuencias que a veces son mortales.