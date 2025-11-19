Albiach (Comuns) ve incompatible el progreso con ampliar el Aeropuerto de Barcelona e Illa lo rechaza

La diputada de Comuns, Jéssica Albiach, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El president, Salvador Illa, responde a los grupos parlamentarios tras la reunión d - David Zorrakino - Europa Press

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha advertido este miércoles de que una ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat es incompatible con el progreso y con los compromisos climáticos de Catalunya, una posición que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha rechazado.

En la sesión de control al Govern en el Parlament, Albiach ha pedido a Illa concretar cuánto aumentarían las emisiones de gases de efecto invernadero si se ejecuta el proyecto, a lo que Illa ha respondido que la mejora de esta infraestructura se hará "bien hecha" y con medidas medioambientales.

ESTUDIOS SOBRE EMISIONES

Albiach ha expuesto que estudios como los de Barcelona Regional apuntan a un incremento del 33% y que el Observatori DESCA lo eleva al 45%, alertando además de la falta de plantas de combustibles sostenibles y de la escasez d'aigua para impulsar el hidrógeno verde.

También ha defendido que la prosperidad en Catalunya pasa "por más y mejores trenes, no por más aviones y más turistas", y también ha augurado que el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona fracasará porque los Comuns lograrán detenerlo, según ella.

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

Illa ha rechazado frontalmente la postura de los Comuns y ha asegurado que la mejora del aeropuerto se hará "bien hecha", con estudios ambientales y medidas de compensación.

Ha defendido que España "ha escalado posiciones" entre los países que más combaten el cambio climático y que la ampliación será compatible con la sostenibilidad.

"Se hará escuchando a la ciencia, con mejoras técnicas y respetando el medio ambiente. El progreso económico y la sostenibilidad no son incompatibles", ha concluido Illa.