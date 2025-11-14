Albiach (Comuns) ve "insuficientes" los 200 millones anuales del Pla de Barris para rehabilitación

Archivo - La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, interviene durante la segunda jornada de la Assemblea Nacional de Catalunya en Comú, a 17 de noviembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha considerado que los recursos del Pla de Barris del Govern para rehabilitación de pueblos y barrios, de 200 millones de euros anuales, son "insuficientes" para las necesidades actuales.

En declaraciones a los medios en Lleida este viernes, Albiach ha alertado que este año se han presentado 83 proyectos, y que tan solo 20 obtendrán la dotación económica, por lo que ha exigido que se planteen otras medidas de rehabilitación estructural y que "sea ??urgente y que sea con mayor dotación presupuestaria".

"Tenemos barrios enteros en Catalunya que están desmoronados, que están apuntalados, que hay infravivienda, que hay sobreocupación, que necesitan una rehabilitación integral", y ha añadido que el mundo municipal ha hecho su trabajo con la elaboración de las propuestas.

También se ha referido a las sanciones por incumplir la ley de vivienda, y ha sostenido que hay gente que se lo salta, por lo que ha requerido al Govern ser implacable en este ámbito.

"Estamos escuchando a un presidente, al presidente Illa, que sí es cierto que habla mucho de construir vivienda, pero nosotros queremos insistir en que es importantísimo también ser implacable en todos aquellos que hacen fraude de ley con los topes del alquiler", ha expresado.