Albiach (Comuns) se ve repitiendo como candidata en 2028: "Estamos haciendo un muy buen trabajo"

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista de Europa Press - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se ve repitiendo como candidata a las elecciones catalanas previstas para 2028: "Creo que estamos haciendo un muy buen trabajo", ha dicho en una entrevista de Europa Press.

Ha afirmado que le gusta mucho la política catalana, aunque ha advertido: "No es solo una cuestión mía, es una cuestión del partido y quedan dos años, pero, vaya, yo estoy donde quiero estar".

La dirigente de los Comuns ha reivindicado el papel de su partido durante esta legislatura: "En esta legislatura no somos todos los que querríamos, pero creo que nunca 6 diputados habían cundido tanto".

Albiach es diputada desde 2015; fue cabeza de lista en las elecciones de 2021 y 2024, aunque desde 2018 ya presidía el grupo; la nombraron coordinadora del partido en 2019, junto a Ada Colau y Candela López, y lo dejó en 2024 para centrarse en su actividad en el Parlament.

ORRIOLS ACABARÁ COMO CS

Preguntada por el ascenso de AC en las últimas encuestas, lo ha atribuido a que están conectando con el sentimiento de que las cosas no van bien: "Yo creo que acabamos cayendo en un discurso muy fácil pero muy falso".

"Conectan con este sentimiento, con esta emoción de miedo y de inseguridad, señalando además a un culpable que no es culpable: 'El problema de tu pobreza es otro pobre'", ha criticado.

También les ha calificado de oportunistas y fanáticos: "Todos los políticos no son iguales. Yo nunca sería como la señora Orriols, que ha hecho casi una prueba a medida para que su hija sea policía local de su municipio".

Les augura un descenso tan fulgurante como su ascenso: "Acabará ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió con Cs, que subieron y bajaron", y ve difícil que su crecimiento impida una mayoría de izquierdas en el Parlament en 2028, porque no le roba votos a la izquierda y porque ninguna fuerza democrática debería pactar con ellos.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

Albiach se ha referido a la propuesta conjunta de su grupo con PSC-Units, Junts, ERC y la CUP para reformar el reglamento del Parlament: "Libertad de expresión sí, pero 'bullying' y acoso no", una dinámica que ve al alza por culpa de AC y Vox.

"Lo que estábamos viendo era el acoso sistemático y permanente hacia diputadas por su origen, por su religión o por su modo de vestir", y ha defendido sancionar ante declaraciones discriminatorias, que promuevan el odio o calumniosas.

LAS "LÍNEAS ROJAS" SOBRE EL PSOE

Ha defendido mantener la coalición de Gobierno pese a los presuntos casos de corrupción alrededor del PSOE, ha dicho que la línea roja sería que hubiera financiación ilegal, y ha diferenciado casos como el de Ábalos o Cerdán de los del entorno familiar de Pedro Sánchez.

"Esta es la línea roja, pero quiero insistir en que esto no va de aguantar, porque lo que tenemos enfrente es mucho peor, sino de que la legislatura le sea útil a la gente" con la prestación universal por crianza, la derogación de la ley mordaza, el registro horario, la regulación de alquileres de temporada y el estatuto de los expresidentes.

Preguntada por el caso Zapatero, ha dicho que en sus explicaciones "había poco que creerse porque fueron del todo escasas e insuficientes" y no pudo explicar, por ejemplo, el origen de las joyas que se encontraron en su despacho.

IZQUIERDAS: AUGURA "BUENAS NOTICIAS"

Sobre una coalición de izquierdas para las elecciones generales, ha respondido que trabajan con Más Madrid, IU y Sumar con discreción, además de otras fuerzas políticas, y augura "muy buenas noticias" en septiembre.

También se ha referido al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que esta semana ha dicho que no se plantea liderar un espacio a nivel estatal: "Creo que ha tardado, ha mareado, creo que ha generado expectativas a mucha gente, pero creo que finalmente ha sido claro".