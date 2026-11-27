(I-D El candidato del PP al Congreso, Xavier García Albiol, y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña del Partido Popular, en el Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, a 27 de noviembr - David Zorrakino - Europa Press

LLEIDA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha augurado que el PP obtendrá el próximo domingo en Barcelona un resultado "que muy pocas personas esperan".

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas este viernes en Lleida, donde ha asegurado también estar "convencido" de que los populares obtendrán un escaño en esta provincia tras no conseguir representación en las pasadas elecciones generales de 2023.

"No tengo ningún tipo de duda de que, por primera vez en muchos años, el PP el domingo obtendrá representación no solo en Lleida, sino en el conjunto de las cuatro provincias de Catalunya, y que en Barcelona también tendremos un resultado que muy pocas personas esperan", ha sostenido.

Albiol ha subrayado que, para que los resultados sean "una sorpresa positiva", el PP tiene que conseguir el escaño por Lleida y ha pedido no confiarse porque, ha dicho, todavía no hay nada seguro.

El PP ha celebrado el acto de cierre de su campaña este viernes a mediodía en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha defendido que "esta vez sí" logrará llegar a la Moncloa tras los comicios de este domingo.