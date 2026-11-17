Xavier Garcia Albiol durante el acto de inicio de campaña - LORENA SOPENA / Europa Press

GIRONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha afirmado que Salt (Girona), por su concentración de población de origen extranjero, representa el modelo contra el que el PP quiere "luchar".

En declaraciones a periodistas junto a la candidata al Congreso por Girona, Diana Moya, ha asegurado que su visita a Salt pretende dar visibilidad a una situación "perjudicial para la convivencia de los municipios y de las ciudades de Catalunya".

"Por la dejadez del PSC, sobre todo durante estos años, y del Govern de la Generalitat, se ha convertido en una ciudad con un problema de desestructuración social", ha agregado.

Albiol ha relacionado la situación del municipio con la política migratoria del Gobierno, y ha insistido por tercer día consecutivo en desplegar a la Armada en las fronteras marítimas en Canarias tras la llegada de inmigrantes por mar: "Es una auténtica irresponsabilidad, es una auténtica barbaridad".

Tras cuestionar la concentración de población de origen extranjero de Salt, que cifra en un 37% en 2025 según el Idescat, ha advertido de que la política del Gobierno "puede acabar generando problemas de cohesión social".

"EL EFECTO ELECTORAL QUE BUSCA PEDRO SÁNCHEZ"

Por otra parte, ha criticado el anuncio del Gobierno sobre el incremento salarial de los funcionarios para 2027, una "medida utilizada con finalidades electoralistas".

Ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar el Consejo de Ministros como intento de "compra de votos de los funcionarios" y ha apuntado que es una medida que el incremento salarial era una medida que tenía que tomar el próximo ejecutivo independientemente de sus siglas.

Ha afirmado que la inmensa mayoría de los trabajadores públicos saben que los están utilizando y ha augurado que "el efecto electoral que busca Pedro Sánchez quedará en nada".

MOYA REIVINDICA UNA "DOBLE FÓRMULA" EN EL PP

Por su parte, Diana Moya ha reivindicado los dos modelos de gestión que, ha dicho, representan el cambio que ofrece el PP para estas elecciones generales: una "doble fórmula" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Albiol.

"La fórmula de Feijóo, que ha demostrado en Galicia que sabe gestionar y que sabe hacerlo con solvencia y, por otra parte, la fórmula de Albiol en Badalona, que ha demostrado que sabe luchar contra las ocupaciones, luchar contra la inmigración ilegal y conseguir reforzar la seguridad ciudadana", ha añadido.