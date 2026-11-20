El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "abrumó con datos y evidencias" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien cree que no tuvo argumentos durante el 'cara a cara' de este jueves por la noche.

"O no tenía argumentos o no tenía el día", ha subrayado Albiol en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press este viernes, en la que ha asegurado que fue el 'cara a cara' más desigual de todos los que se han producido en democracia.

En este sentido, preguntado por si, a pesar de lo que dicen algunas encuestas, cree que el PP puede ganar las elecciones, Albiol ha apuntado que "sería un inconsciente, un irresponsable y un irrespetuoso si pensara que el partido está ganado" y ha afirmado que hay elementos que indican que el PP puede ganar.

HUELGA "SALVAJE"

Preguntado por su opinión sobre la desconvocatoria de la huelga de maquinistas prevista para el próximo lunes por parte del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), el también alcalde de Badalona (Barcelona) ha celebrado que se trata de una "buena noticia".

"Una huelga que fue en algunos momentos salvaje, una huelga que ni siquiera es un tema de transporte", ha agregado Albiol, quien ha criticado que se ha perjudicado a la actividad económica, a los trabajadores y a los estudiantes y que ha puesto en riesgo, ha dicho, la calidad de vida de los usuarios.

La huelga se ha desconvocado este viernes tras alcanzarse un acuerdo en materia de seguridad ferroviaria que desbloquea los compromisos pendientes desde el pasado mes de febrero e incorpora mejoras estructurales, incluida la aprobación de un protocolo de actuación frente a fenómenos adversos.

Preguntado por cómo valora el papel de Carlos Cuerpo al frente del Ministerio de Transportes, después de conseguir el acuerdo con Semaf, Albiol ha destacado que "es el menos malo de todos los ministros" que Sánchez tenía para poder nombrar tras la dimisión de Óscar Puente.

"NO HABRÁ PACTO" CON JUNTS

Por otra parte, Albiol ha insistido en que "no habrá pacto de investidura ni de legislatura" con Junts tras las elecciones por sus posiciones respecto a la cuestión nacionalista, pero ha afirmado que pueden alcanzar acuerdos sectoriales como en la redacción de una ley contra la ocupación ilegal de vivienda.

"Yo defiendo que, durante el mandato, si a la ley contra la ocupación ilegal que presento Junts quiere hacer una propuesta, y la propuesta es interesante, incorporarla. Soy partidario de escuchar a todo el mundo si tiene propuestas interesantes", ha concluido.