Albiol (PP) afirma que la huelga está teniendo una incidencia "muy reducida" en Catalunya

Carteles reivindicativos en Barcelona - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha afirmado que la huelga general de este miércoles está teniendo una incidencia "muy reducida" en Catalunya.

En un vídeo en Instagram recogido por Europa Press, ha asegurado que la huelga es "electoral" para apoyar al PSOE y contra la oposición al Gobierno, y ha expresado su apoyo a todas aquellas personas que no han podido llegar a sus puestos de trabajo por miedo a los piquetes.

Ha asegurado que el 70% de los funcionarios del Ayuntamiento de Badalona han acudido a trabajar, y ha agradecido el esfuerzo a los que lo han hecho: "Los que habéis decidido levantar la persiana y venir a trabajar olé ahí vuestras narices".