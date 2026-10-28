Albiol (PP) expresa "afecto, solidaridad y apoyo" a todos los afectados del accidente de tren

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (i), durante un acto de precampaña del PP, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 18 de octubre de 2026 - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha expresado su "afecto, solidaridad y apoyo a las víctimas, a sus familias y a todas las personas afectadas" por el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Albiol ha dicho que está "con el corazón encogido ante las terribles noticias" que llegan del accidente de este miércoles tras chocar un tren AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla.

"Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los equipos de emergencias que están trabajando sin descanso", ha añadido.