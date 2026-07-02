Albiol (PP) pide en Bruselas más oferta y menos burocracia para afrontar la crisis de la vivienda

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, interviene en el Comité de las Regiones
El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, interviene en el Comité de las Regiones - AYUNTAMIENTO DE BADALONA
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 2 julio 2026 14:55
Seguir en

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, ha defendido en el Comité de las Regiones, en Bruselas, que para hacer frente a la crisis de la vivienda es necesario aumentar la oferta y reducir las trabas burocráticas: "Sin las dos, no resolveremos la crisis".

En una intervención este jueves en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha sostenido que "cuando el marco legal no ofrece una respuesta suficientemente ágil y eficaz", muchas viviendas dejan de incorporarse al mercado, indica el Ayuntamiento de Badalona en un comunicado.

"Esto es precisamente lo que vivimos hoy en España: menos oferta y cada vez más dificultades para acceder a una vivienda, especialmente para los jóvenes", ha afirmado Albiol, que ha insistido en la necesidad de ampliar la inversión y de mejorar la seguridad jurídica.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado