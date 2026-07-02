Albiol (PP) pide en Bruselas más oferta y menos burocracia para afrontar la crisis de la vivienda

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, interviene en el Comité de las Regiones - AYUNTAMIENTO DE BADALONA

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, ha defendido en el Comité de las Regiones, en Bruselas, que para hacer frente a la crisis de la vivienda es necesario aumentar la oferta y reducir las trabas burocráticas: "Sin las dos, no resolveremos la crisis".

En una intervención este jueves en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha sostenido que "cuando el marco legal no ofrece una respuesta suficientemente ágil y eficaz", muchas viviendas dejan de incorporarse al mercado, indica el Ayuntamiento de Badalona en un comunicado.

"Esto es precisamente lo que vivimos hoy en España: menos oferta y cada vez más dificultades para acceder a una vivienda, especialmente para los jóvenes", ha afirmado Albiol, que ha insistido en la necesidad de ampliar la inversión y de mejorar la seguridad jurídica.