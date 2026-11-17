El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre - PP

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, se ha reunido este martes con un centenar de empresarios de Foment del Treball, a quienes ha trasladado el apoyo de su partido con políticas que no pongan "trabas".

En una publicación en 'X', el también alcalde de Badalona (Barcelona) ha afirmado que el 29 de noviembre "España elige entre dos modelos muy diferentes: el de Alberto Núñez Feijóo, o el de Pedro Sánchez y Ada Colau como vicepresidenta, que durante los últimos años ha tratado a los empresarios como delincuentes".

"Los empresarios merecen respeto, reconocimiento y políticas que faciliten su actividad, no que pongan trabas a aquellos que invierten, arriesgan y contribuyen al crecimiento económico de España", ha subrayado.