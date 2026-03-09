Alca Technologies se une al DFactory Barcelona con solucionesinnovadoras de robótica colaborativa

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y el ceo de Alca Technologies , Alessio Carignola - CZFB

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa italiana Alca Technologies, especializada en soluciones innovadoras de robótica colaborativa, se ha unido al DFactory Barcelona del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), informa el ente en un comunicado este lunes.

La apertura de las nuevas instalaciones permite a la compañía reforzar su presencia internacional y "consolida a Barcelona como un polo estratégico para el desarrollo de tecnologías avanzadas en Europa".

El aterrizaje "impulsará la adopción de robótica colaborativa en el tejido empresarial, especialmente entre pequeñas y medianas empresas", ha explicado el CZFB.

El ceo de la empresa, Alessio Carignola, ha explicado que el DFactory ofrece "un entorno idóneo para avanzar en innovación colaborativa y acercar" sus soluciones a empresas que quieren transformar sus procesos industriales.

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, ha celebrado que el espacio "se consolida cada día más como un polo de atracción para compañías que lideran la industria 4.0 a nivel internacional".