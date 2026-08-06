El alcaldable de ERC en Girona renuncia tras filtrarse el audio en el que criticaba a sus compañeros

El concejal de ERC Marc Puigtió, cuarto por la izquierda, al presentar la candidatura municipal para Girona - ERC

GIRONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcaldable de ERC en Girona, Marc Puigtió, ha comunicado este jueves su renuncia a encabezar la candidatura en las próximas municipales tras filtrarse un audio en redes en que criticaba a compañeros del grupo diciendo que su intención era "echarlos todos fuera".

En un comunicado del partido, destacan que respetan la decisión de Puigtió, que valoran su sentido de la responsabilidad y que abren una "nueva etapa" en la ciudad que quieren afrontar con unidad y con voluntad de seguir construyendo una alternativa sólida.

"Las personas pasan, pero los proyectos que trabajan honestamente por el bien común siguen adelante", añaden.

Según el presidente de la federación regional de ERC Girona, Pau Presas, "cuando hay errores hay que asumir responsabilidades", y también ha manifestado que seguirán inflexibles con la extrema derecha.

El presidente de la sección local de ERC Girona, Salva Romero, ha manifestado que la prioridad de los próximos meses será "reforzar el proyecto, recuperar todas las confianzas necesarias y construir una propuesta aún más amplia, sólida y ganadora" al servicio de los ciudadanos de Girona.