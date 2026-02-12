El alcalde de Girona pide al Govern "decisiones más quirúrgicas" ante el episodio de viento

Archivo - El alcalde de Girona, Lluc Salellas, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha pedido este jueves al Govern "decisiones más quirúrgicas" ante el episodio de viento de este jueves en Catalunya después de constatar que las afectaciones a la ciudad no han sido importantes.

En un mensaje en X recogido por Europa Press, Salellas ha recordado que es la Generalitat la que decide qué medidas de prevención se toman, pero ha dicho que "desde primera hora" las previsiones en Girona permitían graduar las restricciones.

Por su parte, la vicealcaldesa de Girona y primera teniente de alcalde de la ciudad, Gemma Geis, ha asegurado en otro mensaje en X que entiende y comparte "el malestar de los gerundenses antes las decisiones pensadas desde Barcelona por el Govern" con motivo del episodio de viento.