El alcalde de Igualada (Barcelona) pide "que se extremen medidas" de autoprotección

Los efectos del confinamiento no se notarán hasta dentro de 14 días, según Marc Castells

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Igualada (Barcelona), Marc Castells, ha pedido este sábado que "se extremen medidas" como forma de autoprotección contra el coronavirus, en especial, para evitar contagiar a las personas más vulnerables, como ancianos y enfermos.

En una rueda de prensa vía telemática este sábado, ha afirmado que "el confinamiento de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena (Barcelona) continuará", y que la petición de la Generalitat al Estado para confinar Catalunya puede ayudar a controlar el episodio.

Ha destacado la importancia de proteger a los más vulnerables en una situación que ve complicada, ya que los efectos del confinamiento en los municipios afectados "se notarán en los próximos 14 días", pero no antes.

"La ciudad no se cierra habitualmente, las medidas no se toman porque sí; no se cierran bares y restaurantes de un país mediterráneo porque sí", ha insistido.

Según los datos --ha dicho--, los contagios aumentarán en toda Catalunya e Igualada en los próximos días, y no ha descartado que en Igualada pueda haber alguna defunción: "Todo nos hace pensar que el contagio aumentará y que el número de muertos aumentará".

CONTACTO VIRTUAL

Además de evitar el contacto físico e intensificar las medidas de higiene, Castells ha llamado a usar "mecanismos virtuales de comunicación" para comunicarse con las personas vulnerables, y que, si es imprescindible ir a verlas, las visitas se limiten a una persona.

Ha llamado a actuar con serenidad, ha dicho que la mejor manera de proteger a la comunidad es "autoprotegerse" y ha subrayado que los alcaldes y los técnicos municipales están en contacto con la Cruz Roja y la Generlitat, además de con los consellers.

MEDIDAS DE CRUZ ROJA

El coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Morist, también ha destacado la importancia de limitar el contacto físico, y ha anunciado paquetes de medidas destinados a proteger a personas vulnerables, tanto desde un punto de vista social como económico.

Junto a los alcaldes, Cruz Roja ha decidido mantener abiertos los bancos de alimentos municipales, "recurso al que acude la población más vulnerable, así que de ningún modo puede cerrarse".

También se mantendrán la asistencia domiciliaria a personas sin familia, o que no pueden ir a la farmacia: "Seremos restrictivos, pero aseguraremos que las personas que no tienen otra opción tengan ayuda domiciliaria".

Además, todos los niños beneficiarios de servicios de comedor escolar continuarán recibiendo ayudas, por ejemplo, mediante "tarjetas de alimentación" o un sistema a determinar en los próximos días.

La asistencia a personas con dependencia se mantiene, y la Cruz Roja intensificará las llamadas telefónicas para saber cómo se encuentran los asistidos, tanto física como emocionalmente.

Además, se habilitará exclusivamente para ellos un teléfono gratuito 24 horas, para que puedan llamar por cualquier situación "emocional"; los servicios sociales podrán sugerir que se habilite este servicio para personas en una situación equiparable, ha dicho Morist.