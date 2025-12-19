El alcalde de L'Hospitalet (Barcelona) vinculará los Presupuestos 2026 a una cuestión de confianza

El alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, interviene durante la firma el convenio para soterrar la Granvia de L’Hospitalet, a 11 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós, ha anunciado que se someterá a una cuestión de confianza para aprobar los Presupuestos de 2026 al no contar con el apoyo de la mayoría del pleno municipal.

"La política debe basarse en la responsabilidad y la coherencia, y hoy ha quedado patente que algunos no han estado a la altura de estos valores", ha señalado el alcalde este viernes, indica el consistorio en un comunicado.

Asimismo, ha reprochado a los grupos de la oposición que "no se puede llenar la boca hablando de vivienda y votar en contra de los presupuestos que hacen posible el Plan Local de Vivienda", y ha defendido que la ciudad se merece unas cuentas que la permitan avanzar con optimismo y esperanza.

Mediante esta fórmula, el alcalde reta a los grupos de la oposición a articular una mayoría alternativa para nombrar a otro alcalde, y si en 30 días no lo consiguen, las cuentas quedarán aprobadas automáticamente.

El proyecto de Presupuestos para 2026 presentado por el gobierno asciende a 363,74 millones de euros, que supone un incremento del 3,22% respecto al año anterior y un gasto por habitante de 1.256,38 euros, un 3% más.