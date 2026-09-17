Alcaldes de 14 municipios de Barcelona provincia visitan las instituciones europeas en Bruselas

Los alcaldes durante su visita a Bruselas. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de 14 municipios de la provincia de Barcelona han participado en una jornadas de trabajo en Bruselas para conocer de primera mano el funcionamiento de las instituciones europeas, en una iniciativa coordinada por la Diputación de Barcelona.

En un comunicado este jueves, la corporación ha explicado que el programa incluía sesiones en la Comisión Europea, el Parlamento Europeo o el Comité Europeo de las Regiones, así como encuentros con representantes de otras entidades y administraciones "relevantes" vinculadas a la acción europea de los entes locales.

Los municipios que han participado en las jornadas son Alpens, Arenys de Munt, Balenyà, Campins, Copons, Gironella, Gualba, Montseny, Olesa de Bonesvalls, Prats de Rei, Rubió, Sant Martí d'Albars, Santa Margarida i els Monjos y Viladecavalls.