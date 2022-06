Alcaldes del Pirineo lamentan perder la "oportunidad" de los JJ.OO. y afean a Lambán su actitud

Berga y Solsona reivindican que los vecinos puedan votar sobre futuras citas olímpicas

LLEIDA/BARCELONA/GIRONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Vielha (Lleida), La Seu d'Urgell (Lleida) y Puigcerdà (Girona) han lamentado haber perdido la "oportunidad" de celebrar unos Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo en 2030, tras la retirada de la candidatura de Catalunya y Aragón, y han afeado al presidente de Aragón, Javier Lambán, su actitud durante las negociaciones sobre el proyecto.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de La Seu d'Urgell, Francesc Vilaplana, ha asegurado que tras la retirada de la candidatura sienten "tristeza y decepción, porque no ha sido por un motivo técnico ni porque la gente del territorio haya votado que no quería este proyecto, sino que ha sido por un motivo político" que asegura que no entiende.

Vilaplana ha acusado al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, de no haber dicho "ni mu" sobre la iniciativa ni haberla defendido públicamente, y ha sostenido que el Gobierno de Aragón se ha comportado de forma nefasta y con muy malas formas por parte de Lambán, en sus palabras.

Coincide en sus críticas a Lambán el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, que cree que la postura del presidente aragonés ha sido "muy poco correcta y muy poco seria", y que la retirada de la candidatura era el resultado lógico de los últimos acontecimientos.

Serrano ha destacado el compromiso de su municipio con la candidatura --que llegó a acoger una reunión con el Comité Olímpico Español (COE)-- y ha reprochado al Govern que no apostara desde el principio, a su juicio, por la candidatura olímpica: "Al final realmente han estado muy a favor, pero hasta este final, o en estos últimos meses, no era una apuesta clara".

El alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha subrayado el carácter estratégico de la candidatura para impulsar infraestructuras que urge desarrollar "con o sin JJ.OO." --por ejemplo, la línea R3 de Rodalies-- y para situar al Pirineo en la agenda política, con un proyecto sostenible desde un punto de vista económico, social y ecológico.

"Los JJ.OO. pasan, pero el legado queda. Debía ponerse el acento no tanto en qué puede hacer el territorio por los Juegos, sino en qué pueden hacer los Juegos por el territorio", ha subrayado Piñeira, que pide estudiar una candidatura única de Catalunya en el futuro si no es posible el acuerdo con Aragón, concretando bien el proyecto para luego someterlo a consulta.

El alcalde de Puigcerdà ha sostenido que el Gobierno aragonés ha actuado con "deslealtad institucional" tras desmarcarse del acuerdo técnico a última hora, y ha recordado que, cuando Aragón decidió presentar una candidatura en solitario en el pasado, Catalunya lo respetó --la candidatura 2030 era en origen catalana y Aragón se sumó después--.

Sobre si ven posible una candidatura para 2034, los tres alcaldes tienen visiones distintas: Piñeira pide no dejar el proyecto en un cajón pero alerta de que "tampoco se puede ir posponiendo la candidatura" cada cuatro años porque se pierde credibilidad, mientras que Serrano --que no es partidario de hacer una consulta-- afirma que Vielha la apoyará si tiene posibilidades de éxito.

"El problema es que no veo qué cambia del 2030 al 2034. Las condiciones son la mismas. Si puede ser el 2034, ¿por qué no puede ser el 2030?", se ha preguntado el alcalde La Seu, que cree que no tiene sentido hacer una consulta si el proyecto y la candidatura no están definidas.

SOLSONA Y BERGA

Tanto la alcaldesa de Solsona (Lleida), Judit Gisbert, como el alcalde de Berga (Barcelona), Ivan Sànchez, han resaltado que desde el principio defendieron que la Generalitat debía organizar una consulta en sus territorios para conocer qué pensaban los vecinos sobre los JJ.OO. de Invierno.

De hecho, y pese a que en un inicio la Generalitat no planteó consultar al Berguedà, el Solsonès y el Ripollès, finalmente anunció una doble consulta para el 24 de julio --luego suspendida, tras atascarse la candidatura-- con preguntas distintas para estas comarcas, a las que se les preguntaba si querían involucrarse en los Juegos.

"No se nos pedía si queríamos JJ.OO. de Invierno o no, sino solamente si queríamos participar", ha criticado el alcalde de Berga, que reprocha a la Generalitat no haber explicado el proyecto olímpico en el territorio para poder debatir sobre él y alerta de que el cambio climático complica mucho el horizonte 2034, ha dicho.

Por su parte, la alcaldesa de Solsona ha lamentado que "no se haya podido llegar a que fuera la ciudadanía quien acabara decidiendo" sobre la cita olímpica en la consulta, que pide mantener para una eventual candidatura en 2034, y ha añadido que son los expertos y los técnicos quienes deben decidir si Catalunya puede presentarse en solitario.

Gisbert y Sànchez también creen que la actitud del Gobierno de Aragón no ha favorecido el curso de las negociaciones: "No sé qué esperanza tenían de hacer algo con Aragón. Es una tierra maravillosa, pero está claro que ahora mismo hay un conflicto de intereses", ha lamentado el alcalde de Berga.