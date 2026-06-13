Alejandro Fernández augura para el PP un "crecimiento inédito" en Catalunya

Fernández con el PP de Lleida - @ALEJANDROTGN

LLEIDA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones del PP catalán, Alejandro Fernández, ha augurado este sábado para los populares "un crecimiento inédito en la historia y que será por fin un partido absolutamente decisivo de la política catalana".

"De la misma manera que éramos capaces de resucitar un partido que parecía muerto", ha advertido en declaraciones a los periodistas en Lleida poco antes del Congreso del partido del 27 de junio en que será previsiblemente reelegido.

APOYO A XAVI PALAU EN LLEIDA

Para él, una de sus mejores decisiones como líder del partido fue apoyar en 2019 que Xavi Palau fuera el candidato a la Alcaldía de Lleida, cuando, en pleno proceso independentista, algunos daban "por muerto" al partido, también en Lleida.

Ha destacado que Palau respondió desde el principio: se convirtió en líder de la oposición con un resultado "contra pronóstico" de 2 concejales y hoy es la alternativa, por lo que está convencido de las posibilidades reales de que sea alcalde en la Paeria.

"Agradezco muchísimo que el PP de Lleida y que su presidente trasladen el apoyo a mi candidatura" para el Congreso del PP de Catalunya, ha añadido durante su visita a Lleida.

Ha recordado que Catalunya siempre se ha gobernado con las izquierdas o el nacionalismo en la democracia: "Es curioso que somos la única región avanzada europea donde el PPE, que es el partido que ha gobernado las democracias más brillantes de Europa, nunca ha gobernado".

Para él, "tiene mucho que ver con el proceso de decadencia que ha vivido Catalunya en los últimos años" y hace falta una alternativa al nacionalismo y a las izquierdas; especialmente en Lleida a las izquierdas, considera.

"Hoy también en Catalunya, como está pasando en Lleida, estamos construyendo la alternativa ganadora", ha vaticinado.

LEY DE AMNISTÍA

También ha respondido sobre que el TJUE dictará en julio las dos primeras sentencias sobre dudas de los tribunales españoles en cuanto a la Ley Orgánica de Amnistía y su compatibilidad con el Derecho comunitario, por la que el TJUE ha recibido 4 cuestiones prejudiciales sobre las que debe decidir con sentencias vinculantes.

Fernández ha contestado que el PP acata siempre las sentencias, no sólo cuando le gustan: "Acataremos lo que diga la justicia. Es nuestra manera de entender el mundo, que es lo que hacemos los demócratas. Los otros no lo hacen".

EL CASO DE ZAPATERO

Preguntado por las sospechas sobre el expresidente socialista del bierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, considera demostrado que "el señor Zapatero no era 'Bambi'. Y Salvador Illa no era el yerno ideal".

Según él, ambos tienen en común una aparencia de moderación y empatía pero forman parte del mismo proyecto del líder socialista y presidente, Pedro Sánchez: "Salvador Illa, Sánchez y Zapatero son exactamente lo mismo. Tienen personalidades diferentes pero no se pueden entender el uno sin el otro".